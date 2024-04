Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Überschlag mit Folgen

Schwere Verletzungen erlitt ein Autofahrer nach einem Überschlag am Dienstag bei Erbach.

Ulm (ots)

Der 18-Jährige war um 22.30 Uhr auf der Straße von Schelkingen in Richtung Erbach-Ringingen unterwegs. Weil er wohl zu schnell gefahren ist, verlor der Fahranfänger die Kontrolle über seinen VW Kombi. Der junge Mann kam mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in einen Graben. Kurz zuvor hatte der VW noch einen Baum gestreift. Der Pkw bohrte sich ins Erdreich ein und überschlug sich mehrfach, ehe der VW nach mehreren Metern in einem Acker auf dem Dach zum Liegen kam. Glücklicherweise war der 18-Jährige angegurtet und konnte sich noch selbst aus dem total beschädigten Fahrzeug befreien. Ersthelfer trafen wenig später an der Unfallstelle ein und versorgten den jungen Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und Notarzt. Mit schweren Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW auf etwa 40.000 Euro. Ein Abschlepper barg den total beschädigten Kombi. Die Höhe des Schadens an der Flur ist noch unklar. Die Feuerwehr aus Erbach war mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Das Unfallrisiko 17- bis 20-jähriger Fahranfänger ist besonders hoch. Daher ist der Grundsatz aus der Straßenverkehrsordnung umso wichtiger: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht!

++++0743605 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell