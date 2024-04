Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt- Achtlos auf die Straße gefahren und abgehauen

Bei einem Unfall am Montag in Dornstadt fuhr ein Jugendlicher auf dem Escooter einfach weiter.

Gegen 17 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seiner Mercedes A-Klasse in der Straße Im Mittelbühl entlang. Auf dem Gehweg daneben war ein Jugendlicher auf einem Escooter unterwegs. Der wechselte kurz vor dem Kreisverkehr an der Mozartstraße auf die Straße, ohne auf den herannahenden Autofahrer zu achten. Der unbekannte Fahrer des Rollers streifte mit seinem Gefährt die vordere Stoßstange an dem Mercedes und stürzte auf die Straße. Der Junge rappelte sich wieder auf, stieg auf seinen Roller und fuhr davon. Zurück blieb ein Schaden an dem Mercedes von rund 300 Euro. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht den Jugendlichen.

