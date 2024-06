POL-BO: Alleinunfall: Radfahrer (30) nach Sturz schwer verletzt

Bochum (ots) - Die Polizei ermittelt nach zwei Raubüberfällen in Bochum-Ehrenfeld. In beiden Fällen setzten die Täter am Samstagabend, 15. Juni, Pfefferspray gegen drei Bochumer (19, 20 und 58 Jahre alt) ein. Die Polizei sucht Zeugen. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 23.10 Uhr im Bereich der Cranachstraße 18. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein ...

mehr