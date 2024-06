Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Raubüberfälle in Bochum innerhalb von 30 Minuten - Polizei bittet um Hinweise

Bochum (ots)

Die Polizei ermittelt nach zwei Raubüberfällen in Bochum-Ehrenfeld. In beiden Fällen setzten die Täter am Samstagabend, 15. Juni, Pfefferspray gegen drei Bochumer (19, 20 und 58 Jahre alt) ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 23.10 Uhr im Bereich der Cranachstraße 18. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 58-jähriger Pizzalieferant aus Bochum eine Bestellung ausliefern. Da das Haus jedoch unbewohnt ist, stellte sich die Bestellung als falsch heraus. Kurz darauf wurde er von zwei unbekannten Männern angegriffen. Einer sprühte ihm Pfefferspray in die Augen, die andere Person soll ein langes Messer in der Hand gehalten haben. Nachdem der 58-Jährige sich zur Wehr setzte, ließen die beiden Unbekannten von ihm ab und flüchteten in Richtung Wiesental.

Der zweite Raub ereignete sich gegen 23.45 Uhr im Bereich der Straße Graffring 12. Nach ersten Ermittlungen wollten sich ein 19- und ein 20-Jähriger (beide aus Bochum) an der genannten Örtlichkeit treffen. Bevor sie aufeinandertrafen, traten zwei Unbekannte an den 20-Jährigen heran, rissen ihm sein Handy aus der Hand und flüchteten in die Laufrichtung seines 19-jährigen Freundes. Dieser wollte den Tätern den Weg versperren, woraufhin ihm einer der Täter Pfefferspray in die Augen sprühte. Der andere Unbekannte soll eventuell einen Schlagstock gezogen haben. Anschließend flüchteten sie in Richtung des angrenzenden Waldgebietes.

Zeugen beschreiben die Tatverdächtigen beider Taten so: Männlich, "westeuropäisch", ungepflegtes Erscheinungsbild mit leichter Gesichtsbehaarung. Ein Täter soll zwischen 185-190 cm groß sein, einen schwarzen Jogginganzug (vermutlich der Marke Adidas), eine schwarze Sturmhaube sowie eine Skibrille getragen haben. Sein Komplize soll 175-180 cm groß sein, ebenfalls einen schwarzen Jogginganzug getragen haben, über dem er eine hellgraue Jacke trug.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter den Telefonnummern 0234-909-4441 und -8105 entgegen.

