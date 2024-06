Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Bochum verletzt

Bochum (ots)

Am Sonntag, 16. Juni, sind zwei Pkw in Bochum-Linden kollidiert. Zwei Personen (50, 55) wurden verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Gegen 14.05 Uhr kam es zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Hattinger Straße / Munscheider Damm / Wuppertaler Straße. Grund: Vermutlich ein Rotlichtverstoß. Nach ersten Erkenntnissen war ein 46-jähriger Duisburger, abgelenkt durch sein Navigationsgerät, bei Rot auf der Hattinger Straße in den vorgenannten Kreuzungsbereich eingefahren, um seine Fahrt in Richtung Bochumer Innenstadt fortzusetzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, besetzt mit zwei Personen (55 aus Stolberg/Donnerberg und 50 aus Duisburg), das den Munscheider Damm in Richtung Wuppertaler Straße befuhr und nach Zeugenaussagen bei Grün in die Kreuzung eingefahren war.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 55-jährige Fahrer leicht und seine Beifahrerin (50) schwer verletzt. Die Frau wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Fokus auf den Verkehr! - Ob im Kraftfahrzeug, auf dem Fahrrad oder zu Fuß: Im Straßenverkehr werden alle Sinne benötigt. Jede Ablenkung erhöht das Unfallrisiko.

- Der Weg ist das Ziel! - Stellen Sie die Adresse im Navigationsgerät vor Fahrtantritt ein. Ebenso das Radio mit Ihrem Lieblingssender.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell