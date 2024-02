Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Tumultartige Szenen bei Fasnachtsveranstaltung - zwei leicht verletzte Polizeibeamte - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 10.02.2024, kam es in der Altstadt von Laufenburg während einer Fastnachtsveranstaltung zu tumultartigen Szenen. Bereits im Laufe des Abends war eine Gruppe junger Leute durch ihr Verhalten aufgefallen. Gegen 22:20 Uhr war ein 18-jähriger Mann aus dieser Gruppe von polizeilichen Einsatzkräften ermahnt worden, der daraufhin einen Polizeibeamten beleidigt haben soll. Der mutmaßlich alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen. Währenddessen soll ein 25-jähriger Mann die Einsatzkräfte mit einem Messer bedroht haben. Unter erheblicher Gegenwehr gelang es, diesem Tatverdächtigen das Messer abzunehmen und ihn zu überwältigen. Dabei verletzten sich zwei Polizeibeamte leicht. Dieser Tatverdächtige kam auch in Gewahrsam. In diese Maßnahme soll sich ein ebenfalls 25-jähriger eingemischt und polizeiliche Einsatzkräfte angegangen haben wie ein zweiter bislang unbekannter Tatverdächtige, gegen den die Polizei Pfefferspray einsetzte. Während dieser flüchten konnte, kam der dritte Mann ebenso in polizeilichen Gewahrsam. Der Polizeiposten Görwihl (Kontakt 07764 932998-0) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich dort zu melden.

Darüber hinaus nahm die Polizei an diesem Abend vier Körperverletzungsdelikte auf, eine weitere Beleidigungsanzeige zum Nachteil von Einsatzkräften und noch drei andere Personen wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Mit geschätzten 6500 Besuchern war die Fastnachtsveranstaltung stärker frequentiert als in den Vorjahren.

