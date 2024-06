POL-BO: Kleinkraftrad brennt - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch am Dienstag, 25. Juni, in Herne-Mitte bittet die Polizei um Hinweise. Die Täter waren nach bisherigen Kenntnissen zwischen 15 Uhr und 16.20 Uhr in eine Wohnung auf der Kronprinzenstraße eingedrungen und hatten alle Räume durchsucht. Was gestohlen wurde, ist noch unklar. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich vermutlich um zwei Männer, einer der beiden war mit einem weißen ...

