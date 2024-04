POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Göttschied

Hoppstädten-Weiersbach (ots) - Im Zeitraum von Samstag, dem 13.04.2024,18 Uhr bis Sonntag, dem 14.04.2024,11 Uhr kam es in Hoppstädten-Weiersbach vor einem Anwesen im Finkenweg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der Geschädigte stellte am Vormittag des 14.04.2024 fest, dass der rechte Außenspiegel seines PKW abgebrochen war. Vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf den Verursacher. Der PKW stand in der Hofeinfahrt des Anwesens so abgestellt, dass ein Verkehrsunfall ...

mehr