POL-PDTR: Verkehrsgefährdung im Stadtgebiet Birkenfeld

Konz, OT Roscheid (ots) - Bereits am 07.04.2024 wurde durch die Bewohner ein versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Konz-Roscheid festgestellt. Der genaue Tatzeitraum lässt sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht eingrenzen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581-9155-10 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Saarburg Telefon: 06581/9155-10 ...

