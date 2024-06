POL-BO: Zusammenstoß zweier Pkw - Vier Personen im Krankenhaus

Witten (ots) - Nach dem Brand eines Kleinkraftrades am Dienstagabend, 25. Juni, in Witten sucht die Polizei Zeugen. Nach aktuellen Kenntnissen war das Kleinkraftrad gegen 20.25 Uhr auf einem Grünstreifen in Höhe der Bergerstraße 25 in Brand geraten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die Feuerwehr die Löscharbeiten bereits beendet. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war. Brandstiftung ...

