PP Ravensburg: Friedrichshafen

Zeugen gesucht

Am Samstag in der Zeit von 19.30 Uhr und 21.30 Uhr drehte bislang unbekannte Täterschaft Schrauben in die Reifen eines geparkten Pkw Toyota in der Charlottenstraße vor Gebäude 14 in Friedrichshafen. Beim Ausparken bemerkte der 59-jährige Geschädigte, dass drei Reifen am Fahrzeug mit Schrauben versehen waren. Zeugen welche zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Charlottenstraße gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 in Verbindung zu setzen.

