LPI-GTH: Mountainbike entwendet - Zeugensuche

Eisenach (ots) - Freitagabend, gegen 23.20 Uhr, ereignete sich in einem Durchgang zwischen der Alexanderstraße und der Karlstraße eine körperliche Auseinandersetzung. Zwei bisher Unbekannte wirkten zunächst gewaltsam auf einen 63-Jährigen ein und entwendeten in der Folge seine Umhängetasche. Anschließend flüchteten die Unbekannten über die Alexanderstraße in Richtung Stickereigasse. Der 63-Jährige wurde bei dem ...

