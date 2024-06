LPI-GTH: Brand eines Vierseitenhofes

Wutha-Farnroda (ots) - Am Freitag kam es gegen 19.00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Brandentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Rotberg". Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000,- EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. (mb) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion ...

