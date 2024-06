LPI-GTH: Verkehrsunfall

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, begaben sich zwei derzeit unbekannte männliche Täter auf das Firmengelände eines Busunternehmens in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt. Mit diversen Schlagwerkzeugen beschädigten die Randalierer sämtliche Scheiben eines hier abgestellten Linienbusses und verursachten so Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Hinweise nimmt die PI ...

mehr