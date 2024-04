Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Nordstadt: Unbekannte schlagen und treten auf einen Mann ein - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 10.04.2024, haben Zeugen in der Kopernikusstraße im hannoverschen Stadtteil Nordstadt zwei Täter beobachtet, die auf einen am Boden liegenden Mann einschlugen und eintraten. Die beiden jungen Männer zeigten Zivilcourage und schrien die Täter an, woraufhin diese von dem Mann abließen und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt waren zwei junge Männer im Alter von 22 und 23 Jahren gegen 21.00 Uhr in der Kopernikusstraße unterwegs. Vor der dortigen Apotheke beobachteten sie, wie zwei Männer auf einen am Boden liegenden Mann einschlugen und eintraten. Die beiden jungen Männer reagierten sofort und schrien aus sicherer Entfernung in Richtung der schlagenden Männer. Diese hörten abrupt auf und flüchteten in Richtung Lutherkirche. Auch der Verletzte raffte sich auf und ging in Richtung Kopernikusstraße davon. Die 22 und 23 Jahre alten Zeugen alarmierten die Polizei. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei weder den Verletzten noch die beiden Täter antreffen. Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Flüchtigen.

Der Verletzte war circa 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte eine Glatze. Die beiden Täter waren beide etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Einer der Täter trug seine langen lockigen Haare zu einem Dutt gebunden und war schwarz gekleidet. Der andere Täter trug einen weißen Pullover.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3117 in Verbindung zu setzen. /san, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell