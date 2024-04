Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Vinnhorst: Unbekannter überfällt zwei 18 und 20 Jahre alte Männer und flüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 11.04.2024, sind zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren in der Beneckeallee im hannoverschen Stadtteil Vinnhorst von einem Unbekannten überfallen worden. Der 20-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt war der 18-Jährige mit einem zwei Jahre älteren Bekannten gegen 20:25 Uhr in der Beneckeallee im Stadtteil Nordstadt unterwegs, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurden. Der Mann forderte die beiden Laatzener unter Vorhalt eines Pfeffersprays zur Herausgabe von Wertgegenständen auf, woraufhin die beiden zu Fuß flüchteten. Der Unbekannte folgte dem 20-Jährigen bis in die Schulenburger Landstraße. Als sich der Laatzener hilfesuchend an Personen in haltenden Autos wenden wollte, schlug ihm der Unbekannte unvermittelt ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht. Anschließend drohte der Tatverdächtige ihm mit einem Messer und versuchte, dem 20-Jährigen eine mitgeführte Tasche zu entreißen. Erst als Zeugen eingriffen, ließ der Tatverdächtige von dem 20-Jährigen ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Hannover-Vinnhorst. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Festnahme des Täters. Polizei bittet daher um Mithilfe bei der Suche nach dem Flüchtigen.

Der Unbekannte ist etwa 20 Jahre alt, schlank und circa 1,80 Meter groß. Er hat schwarze, an den Seiten kurz rasierte Haare und trägt einen dunklen, längeren Kinnbart. Zur Tatzeit war der Gesuchte mit einer schwarzen Softshelljacke, einem dunklen Kapuzenpullover und einer hellen Jeans bekleidet.

Die Polizei hat gegen den Unbekannten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Raub oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3117 zu melden. /rod, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell