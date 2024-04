Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Stöcken: Bleifuß wird gleich zweimal von der Polizei gestoppt

Hannover (ots)

Der 45-jährige Fahrer eines VW ist am Montag, 08.04.2024, mehrfach in eine Polizeikontrolle geraten, nachdem er innerhalb einer Stunde zweimal zu schnell gefahren war.

Gemeinsam mit der spezialisierten Verfügungseinheit der Polizei Hannover führten Beamtinnen und Beamte des Polizeikommissariats Stöcken am Montagnachmittag zwischen 14:00 Uhr und 18:40 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der Mecklenheidestraße im hannoverschen Stadtteil Stöcken durch. An der Kontrollstelle, die sich auch in der Nähe einer Kindertagesstätte befindet, gilt eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50.

Gegen 16:30 Uhr erwischten die Polizeikräfte einen 45-Jährigen, der mit seinem VW mit 75 Stundenkilometern stadteinwärts raste. Knapp eine Stunde später geriet er erneut in die Kontrolle der Polizei, dieses Mal mit 68 Kilometern pro Stunde. Der Mann durfte seine Fahrt zunächst fortsetzen, muss allerdings mit Bußgeldern von 185 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.

Der 45-Jährige war nicht der einzige, der der Polizei am Montagnachmittag ins Netz ging. Insgesamt stellte die Polizei zwischen 14:00 und 18:40 Uhr bei Messungen in beiden Fahrtrichtungen insgesamt 69 Geschwindigkeitsverstöße fest, davon waren 12 Pkw mindestens 30 Kilometer pro Stunde zu schnell. Spitzenreiter war am Montagnachmittag ein Autofahrer, der von der Polizei mit 98 Stundenkilometer gemessen wurde. Den Verkehrsteilnehmenden drohen Bußgelder, Punkte in Flensburg und zum Teil Fahrverbote. /rod, ram

