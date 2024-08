Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) An der Einmündung Mindener Straße / Magdeburger Straße ereignete sich gestern (7.8.), um 21.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Herforderin fuhr mit ihrem Toyota auf der Magdeburger Straße und beabsichtigte an der Einmündung zur Mindener Straße in Richtung Innenstadt abzubiegen. Zeitgleich fuhr auf der Mindener Straße stadtauswärts eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin. Diese bog über die Fahrspur der Toyotafahrerin in die Magdeburger Straße ab und stieß dabei mit ihrem Mercedes in den an der Haltelinie wartenden Toyota. Die bisher unbekannte Frau, die etwa 20 bis 30 Jahre alt ist, setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Zur Klärung des genauen Sachverhalts bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Herford die am Unfall beteiligte Fahrerin des weißen Mercedes mit Herforder Zulassung oder mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

