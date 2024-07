Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sekundenschlaf - von der Fahrbahn abgekommen

Reichshof (ots)

In Denklingen ist eine 36-jährige Frau aus Waldbröl am Montagnachmittag (1. Juli) von der Straße abgekommen und gegen ein Schild und eine Straßenlaterne geprallt. Gegen 15:35 Uhr war sie mit ihrem VW auf der Hauptstraße unterwegs gewesen, als sie nach bisherigen Erkenntnissen offenbar während der Fahrt in einen Sekundenschlaf fiel. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab. An ihrem Auto entstand erheblicher Sachschaden, es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sie selber blieb unverletzt. Die Polizei beschlagnahmte ihren Führerschein und fertigte eine Anzeige.

