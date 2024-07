Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hückeswagen (ots)

In der Bevertalstraße ist am Freitag (28. Juni) ein Radfahrer einem Pkw aufgefahren. Der Radfahrer stürzte und flüchtete anschließend vom Unfallort. Der 56-jährige Autofahrer aus Hückeswagen fuhr gegen 16.30 Uhr in seinem VW auf der Bevertalstraße in Richtung Elberhausen. Als er verkehrsbedingt abbremste, fuhr ihm von hinten ein Radfahrer auf. Der Radfahrer stürzte. Als sich der 56-Jährige bei dem Radfahrer erkundigte, ob alles in Ordnung sei und die Polizei zwecks Unfallaufnahme rufen wollte, stieg der Radfahrer wieder auf sein Rad und fuhr nach links in Richtung der Straße "An der Schlossfabrik" davon. An dem VW entstand geringer Sachschaden. Der Radfahrer war etwa 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und hatte eine stämmige Figur. Er hatte kurze Haare, fast eine Glatze und eine blaue Tätowierung auf dem rechten Unterarm. Bekleidet war er mit einem Poloshirt und einer kurzen Hose.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell