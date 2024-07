Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisiert zwei Verkehrsschilder umgefahren

Wipperfürth (ots)

Am frühen Montagmorgen (1. Juli) hat eine Autofahrerin in der Dorfstraße/L129 in Wipperfeld zwei Verkehrsschilder umgefahren. Die 41-jährige Autofahrerin aus Wipperfürth beabsichtigte gegen 0.50 Uhr mit ihrem Renault auf dem Grünstreifen an der Dorfstraße zu parken. Dabei überfuhr sie die beiden Verkehrsschilder, wobei eines der Schilder aus dem Boden gerissen wurde. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und stellte den Führerschein sicher.

