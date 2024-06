POL-GM: Verkehrsunfall mit 6 Verletzten in Gummersbach

Bergneustadt (ots) - Zwischen 22.30 Uhr am Donnerstag (27. Juni) und 3.30 Uhr am Freitag sind Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft in der Stadionstraße eingebrochen. Gewaltsam hebelten die Einbrecher eine Seitentür des Geschäfts auf. Dort suchten sie den Kassenbereich auf, rissen die Rollläden der Tabakregale auf und entwendeten eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln und Alkohol. Hinweise bitte an das ...

mehr