POL-HAM: Autoaufbrecher festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt

Hamm-Heessen (ots) - Zwischen 6 Uhr und 11.15 Uhr hat ein unbekannter Fahrer am Sonntag, 16. Juni, einen schwarzen VW Golf an der Rosa-Luxemburg-Straße beschädigt. Das Auto stand unweit der Straße "Vor dem Tore" in einer Parkbucht. Der Schaden befindet sich hinten rechts am Fahrzeug und beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Hinweise zum Unfall und dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder ...

