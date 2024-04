Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Hinweise auf so genannte Gaunerzinken in Otterndorf und in Altenwalde

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Altenwalde/Otterndorf. In den vergangenen sechs Wochen gaben in Altenwalde und in Otterndorf mehrere Anwohner Hinweise auf unbekannte Personen, welche an der Haustür klingelten und danach im Anschluss wieder verschwanden. Gleichzeitig wurden an mindestens zwei Häusern (Ackerstraße in Otterndorf und Hermann-Löns-Straße in Altenwalde) verschiedene Kreidemarkierungen, so genannte Gaunerzinken, festgestellt. Hierbei handelt es sich um Symbole, welche in Teilen von Einbrechern verwendet werden, um mögliche Einbruchsobjekte zu markieren. In Otterndorf war es hier zu einem versuchten Einbruch gekommen, die bislang unbekannten Täter konnten jedoch nicht ins Wohnhaus eindringen.

Die Polizei gibt folgende Tipps in Sachen Einbruchsschutz:

- schließen Sie Haus- und Wohnungstüren beim Verlassen des Hauses immer ab, nicht nur zuziehen.

- Lassen Sie keine Fenster auf Kipp stehen. Diese lassen sich einfach überwinden.

- Haus- und Wohnungsschlüssel nicht außerhalb der Wohnung verstecken. Einbrecher kennen jedes Versteck.

- Investieren Sie wenn möglich in Sicherheitstechnik. Dazu zählen vor allem einbruchshemmende Verriegelungen an Fenster und Türen.

- Bei längerer Abwesenheit: Sorgen Sie dafür, dass ihr Haus oder ihre Wohnung einen bewohnten Eindruck macht. Bitten Sie Nachbarn und Freunde um Hilfe, nutzen Sie Zeitschaltuhren für Jalousien, usw.

- Informieren Sie umgehend die Polizei, sollten ihnen etwas verdächtig vorkommen.

Durch das Präventionsteam der Polizeiinspektion Cuxhaven können Sie individuelle Einbruchsschutzberatungen anfragen und durchführen lassen. Diese sind für Sie kostenfrei. Melden Sie sich hierbei per Email unter praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de oder telefonisch unter der Nummer 04721 573305 an.

