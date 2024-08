Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen- Gegenverkehr übersehen

Bild-Infos

Download

Enger (ots)

(sls) Durch einen Verkehrsunfall auf dem Westfalenring in Enger kam es am Donnerstagabend (8.8.) gegen 17:00 Uhr zu Beschädigungen an einem Audi A4 und einen Citröen C3. Eine 35-Jährige Audi-Fahrerin aus Hiddenhausen war unterwegs mit zwei Kindern als Insassen auf dem Westfalenring in Richtung Bünde. Sie beabsichtigte nach links auf die Auffahrt zur Hiddenhausener Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie eine 22-Jährige aus Bünde, die mit ihrem Citröen in entgegen gesetzter Richtung unterwegs war. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß im Zufahrtsbereich.

Die Audi-Fahrerin, sowie ihre beiden Kinder (1 und 3 Jahre) wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Die Bünderin blieb durch Unfall unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell