Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei Pkw- Aufbrüche in 10 Minuten - Polizei schnappt Autoknacker

Herford (ots)

Am Freitag (09.08.) gegen 10:00 Uhr wurde der Polizei ein Pkw-Aufbruch auf dem Lübbertorwall gemeldet. Ein Paketzusteller hatte seinen Transporter für wenige Minuten verlassen. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine eingeschlagene Seitenscheibe fest. Ein im Fahrzeug befindliches Mobiltelefon wurde entwendet. Nur wenige Minuten später meldete eine aufmerksame Zeugin einen zweiten Pkw-Aufbruch im Bereich der Elisabethstraße. Sie konnte beobachten, wie eine männliche Person die Seitenscheibe eines geparkten BMW mit dem Ellbogen einschlug und aus diesem zunächst unbekannte Gegenstände entwendete. Hierbei zog sich der Täter eine blutende Verletzung zu. Im Anschluss entfernte er sich mit einem E-Scooter in Richtung Rathaus. Aufgrund der von der Zeugin abgegebenen detaillierten Täterbeschreibung konnte im Rahmen der Fahndung durch eine Streifenwagenbesatzung ein 47jähriger Bielefelder am Bahnhofsvorplatz festgestellt werden, auf den die Beschreibung zutraf und der eine entsprechende Verletzung am Ellbogen aufwies. Bei Erkennen des Streifenwagens flüchtete der 47jährige zunächst, konnte aber nach kurzer Verfolgung durch die Beamten im Bereich der Sophienstraße gestellt und festgenommen werden. Der Täter führte sowohl das aus dem Transporter entwendete Mobiltelefon als auch zwei aus dem BMW entwendete Debitkarten mit sich. Zudem wurden in einem mitgeführten Rucksack diverses Einbruchwerkzeug sowie mehrere Gegenstände aufgefunden, bei denen es sich ebenfalls um Diebesgut handeln dürfte. Da der 47jährige zudem mit Haftbefehl gesucht wurde, wurde er in eine Haftanstalt überführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell