Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hochdorf-Assenheim - Diebstahl aus einem PKW

Ludwigshafen (ots)

Hochdorf-Assenheim; Im Zeitraum von Samstag, 25.11.2023, 08:00 - 15:00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe auf der Beifahrerseite eines PKW ein und entwendete eine, auf dem Beifahrersitz liegende, Herrentasche. In dieser Tasche befanden sich neben Sportkleidung auch weiterer Wertgegenstände, wie die Geldbörse des PKW Besitzers. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Durch die aufnehmenden Beamten erfolgte eine Spurensuche an dem Fahrzeug. Zeugen, welche in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Feststellungen oder Wahrnehmungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen. Zudem wird durch die Polizei darauf hingewiesen keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen zu lassen. Teilweise sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Zudem sollten keine Ausweise, Fahrzeugpapiere oder sonstige Dokumente mit Hinweisen zur Wohnungsanschrift zusammen mit Hausschlüsseln im Fahrzeug aufbewahrt werden, da so zum Diebstahl aus dem Auto noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen könnte.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell