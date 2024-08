Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Falsche Wasserwerkerin mit "Dusch-Trick" bestiehlt alte Dame

Viersen-Süchteln (ots)

Eine falsche Wasserwerkerin und mindestens ein Komplize oder eine Komplizin haben einer 82-Jährigen in Süchteln Schmuck gestohlen. Gegen 14.30 Uhr am Montag hatte es bei der Frau, die in einem Mehrfamilienhaus im Komponistenviertel wohnt, geklingelt. Vor der Tür stand eine vermeintliche Mitarbeiterin der Wasserwerke. Aufgrund von Bauarbeiten müsse sie den Wasserdruck in der Wohnung überprüfen, erklärte sie. Dann ging sie mit ihrem Opfer ins Badezimmer und bat dieses, das Wasser in der Dusche zu öffnen und den Duschkopf festzuhalten. Über ein Walkie-Talkie sprach sie währenddessen mit jemandem. Nachdem die Frau wieder gegangen war, fiel der 82-Jährigen auf, dass in ihrem Schlafzimmer Schmuck fehlte. Die alte Dame kann die falsche Wasserwerkerin gut beschreiben. Es handelte sich um eine Mittzwanzigerin von kräftiger Gestalt. Ihre Haut ist dunkel, sie hat schwarze schulterlange Haare. Sie trug eine bräunliche Brille, eine dunkle, wahrscheinlich blaue, Weste und eine blaue Latzhose. An den Füßen hatte sie "Badelatschen". Sie sprach akzentfreies Deutsch und hatte ein hellblaues Walkie-Talkie dabei. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Hat jemand die Frau - möglicherweise in Begleitung - am Dienstag in Süchteln gesehen? Kann jemand sonst sagen, um wen es sich handelt? Teilen Sie der Polizei bitte Ihre verdächtigen Beobachtungen unter der Rufnummer 02162/377-0 mit. /hei (630)

