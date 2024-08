Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brennendes Plastik auf Einkaufswagen - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Willich-Anrath (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben an einem Discounter in Anrath Plastikabdeckungen auf Einkaufswagen und herumliegende Werbeprospekte gebrannt. Gegen 1.40 Uhr hatte eine Gruppe von jungen Männern, die mit dem Auto unterwegs gewesen war, das Feuer auf dem Gelände an der De-Mülder-Gasse bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die konnte den Brand rasch löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Menschen, die auch in der Nacht in Anrath unterwegs waren und möglicherweise verdächtige Beobachtungen machen konnten. Bitte teilen Sie diese der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 mit. /hei (629)

