FW Norderstedt: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt - Emotionaler Höhepunkt zum Schluss (Korrektur)

Feuerwehr Norderstedt

Norderstedt (ots)

Am Freitag, den 26. Januar 2024, fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt statt. Wehrführer Florian Reichelt konnte dazu 58 aktive Kameradinnen und Kameraden, sowie die Ehrenabteilung und die BigBand im Feuerwehrhaus in der Ochsenzoller Straße begrüßen.

Hierneben nahmen auch zahlreiche Vertreter der anderen Freiwilligen Feuerwehren der Stadt, der stellvertretende Stadtwehrführer a.D., Jürgen Klingenberg, der Amtsleiter des Amtes 38, Fabian Wachtel, sowie Vertreter von Polizei und Rettungsdienst, sowie der Politik teil. Jeweils erstmalig anwesend waren zudem die neue Stadtpräsidentin, Frau Petra Müller-Schönemann und die neue Oberbürgermeisterin, Frau Katrin Schmieder.

Nachdem die BigBand der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt zum Auftakt gespielt hatte, eröffnete Wehrführer Florian Reichelt die Versammlung um 19:30 Uhr mit einem kleinen Imbiss. Im Anschluss stellte Reichelt den Jahresbericht für das abgelaufene Jahr 2023 vor. Mit 286 Einsätzen (150 im Bereich der Brandbekämpfung und 136 im Bereich der Technischen Hilfeleistung) waren 38 Einsätze weniger als im Vorjahr 2022 abzuarbeiten. Dabei konnten 64 Personen aus ihrer misslichen Lage befreit oder gerettet werden. Neben unzähligen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen konnten im Berichtsjahr erstmalig auch wieder sämtliche öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen durchgeführt werden. Kritisch äußerte sich Reichelt in seinem Bericht zum Zustand des Feuerwehrhauses und dessen Neubauplanung.

Im Anschluss an den Jahres- und Kassenbericht und der Entlastung des Vorstandes wurden die Kameraden Adrian Meyer, Enrico Pöhland und Arne Hinsch nach ihrer Probedienstzeit fest in die Wehr aufgenommen. Aus anderen Feuerwehren übernommen wurden darüber hinaus Jörg Suckstorff, Pascal Wagner und Stefanie Bliefert.

Den Auf- und Übernahmen neuer Kameradinnen und Kameraden folgte der Tagesordnungspunkt "Wahlen". Auf Grund des Wohnortwechsels des stellvertretenden Wehrführers, Marcel von Trotha, stand eine Neubesetzung dieser Funktion an. Die Kameradinnen und Kameraden wählten Sascha Ramcke. Da Sascha Ramcke bisher die Funktion des Zugführers innehatte, galt es auch diese Funktion neu zu besetzen. Hier stellte sich Stephan Anger erfolgreich zur Wahl. Da Stephan Anger zuvor als Gruppenführer fungierte, folgte im Anschluss die Wahl eines Gruppenführers. Diese fiel auf den bisherigen Stellvertretenden Gruppenführer Niels Philip Kögler. Zum neuen stellvertretenden Gruppenführer ist daraufhin Thomas Bock gewählt worden.

Die Kameraden Thilo von Trotha und Manfred Fröhlich stellten sich jeweils nach Ablauf ihrer sechsjährigen Amtszeit zur Widerwahl. Die Kameradinnen und Kameraden bestätigten dabei sowohl Thilo von Trotha als Gruppenführer, als auch Manfred Fröhlich als Kassenwart.

Als Kassenprüfer gewählt wurden Piet Nowatzky und Robin Schildein.

Im Anschluss an die Wahlen folgte der Tagesordnungspunkt "Beförderungen und Ernennungen". Die Kameraden Arne Hinsch und Adrian Meyer wurden von Wehrführer Florian Reichelt zum Feuerwehrmann, sowie Piet Nowatzky zum Oberfeuerwehrmann und Elena Rößle zur Oberfeuerwehrfrau befördert. Alexander Dahlheim, Luis Hiller, Nico Reinhardt, Robin Schildein und Enrico Pöhland wurden zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Dem Amtsleiter Fabian Wachtel kam die Ehre zu Teil, den Kameraden Tim Janthor zum Oberlöschmeister zu befördern.

Geehrt wurden Robin Schildein, Christian Heyer, Markus Wildner, Alexander Dahlheim und Sven Wülfken für zehn, sowie René Hesselbarth und Jutta Jacobsen von der BigBand für 20 Jahre Feuerwehr. Auf bereits 30 bzw. 40 Jahre Feuerwehr können Thomas Bock und Bernd Friedrichs zurückblicken. Thomas Bock begann seine Feuerwehrkarriere 1992 in der Jugendfeuerwehr Fockbeck und ist nach zwischenzeitlichen Mitgliedschaften in den Wehren Elmshorn, Eidelstedt und Niendorf seit 2015 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt. Neben seiner neuen Funktion als stellvertretender Gruppenführer ist er Atemschutzgerätewart der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt. Bernd Friedrichs trat 1983 in die Jugendfeuerwehr Norderstedt ein und wechselte 1986 in die Einsatzabteilung. Er war zunächst unter anderem Gruppenführer und dann über drei Amtszeiten von 1998 bis 2016 Gerätewart. Darüber hinaus ist er als städtischer Mitarbeiter seit Jahren in verschiedenen Funktionen für die Feuerwehr Norderstedt tätig, inzwischen als stellvertretender Amtsleiter.

Für ganze 60 Jahre Feuerwehr wurde Hubert Ramcke geehrt. Er trat der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt bereits 1963 bei. Wie Wehrführer Reichelt feststellte, waren nur sechs der heute aktiven Kameraden damals überhaupt schon geboren. Bis 1979 absolvierte Hubert Ramcke die Ausbildung bis zum Zugführer. Von 1977 bis 1983 bekleidete er die Funktion des Schriftwartes der Wehr. Im Jahr 1988 wurde Hubert Ramcke mit dem Brandschutzehrenabzeichen in Silber ausgezeichnet. Seit 1998 gehört er der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt an.

Nach den Ehrungen folgte der Tagesordnungspunkt "Überstellungen in die Verwaltungsabteilung und Ehrenabteilung". Mit Manfred Fröhlich überstellte Florian Reichelt den ersten Kameraden in die neu eingerichtete Verwaltungsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt. Manfred trat 1998 der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt bei und ist seit 2000 Kassenwart der Feuerwehr Garstedt und seit 2014 zudem der gesamten Feuerwehr Norderstedt. Ein Amt welches er auch nach Ausscheiden aus dem aktiven Einsatzdienst in der Verwaltungsabteilung weiter fortführen wird. Der Kamerad Udo Heinrich wurde in die Ehrenabteilung überstellt. Udo trat 1983 der Jugendfeuerwehr bei und wechselte 1987 in die Einsatzabteilung. Von 2008 bis 2011 gehörte er dem Ausbilderteam der Jugendfeuerwehr Norderstedt an. Wehrführer Florian Reichelt blickte mit einigen Anekdoten und Fotos aus dem Einsatz- und Übungsdienst auf Udos Zeit in der Einsatzabteilung zurück.

Den emotionalen Höhepunkt erreichte die Jahreshauptversammlung beim letzten Tagesordnungspunkt "Verschiedenes". Unter diesem Tagesordnungspunkt sprach Wehrführer Florian Reichelt seinem bisherigen Stellvertreter Marcel von Trotha den Dank der Kameradinnen und Kameraden für die in der Ortswehr geleistete Arbeit aus.

Marcel von Trotha trat 1998 der Jugendfeuerwehr Norderstedt bei. Im Jahr 2005 folgte die Überstellung in den aktiven Einsatzdienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt. Im Jahr 2013 folgte die Wahl zum stellvertretenden Gruppenführer, parallel war Marcel bereits seit 2012 Atemschutzgerätewart. Nur wenige Jahre später erfolgte 2015 die Wahl zum Gruppenführer, ehe Marcel in 2018 zum Zugführer gewählt wurde. Dieses Amt hatte er bis 2021 inne, als die Kameradinnen und Kameraden ihn zum stellvertretenden Wehrführer wählten.

Sowohl durch die Funktion in der Wehr, als auch seine Stellung als Sachgebietsleiter Technik im Amt für Feuerwehr der Stadt Norderstedt war Marcel ganz maßgeblich an der Beschaffung der beiden neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge beteiligt. Aus diesem Grund bekam Marcel unter Standing Ovations mit einer detailgetreuen und voll funktionsfähigen Nachbildung sein eigenes HLF überreicht. Die anwesende Delegation der Freiwilligen Feuerwehr Wilstedt schloss sich dem an und überreichte Marcel prompt seine neue Schutzjacke, den Funkmeldeempfänger und eine Karte mit dem Weg zum neuen Feuerwehrhaus.

Grußworte der Gäste rundeten den Abend ab.

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell