Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in Baumarkt - Täter flüchtig

Nettetal-Lobberich (ots)

Schon in der Nacht zum Freitag wurde in der Van-der-Upwich-Straße in Lobberich in einen Baumarkt eingebrochen.

Gegen 01:38 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie Unbekannte Gegenstände über einen Zaun des Baumarktes warfen. Als die Einsatzkräfte zunächst bei dem Zeugen eintrafen, sahen sie zwei Personen, die in einen kleinen, hellen Lieferwagen stiegen und vom Parkplatz in Richtung Heinrich-Kessel-Straße fuhren. In Höhe der Hausnummer 17 der Van-der-Upwich-Straße konnten der Transporter samt Diebesgut aufgefunden werden. Man durchsuchte die umliegenden Straßen nach den Tätern, konnte sie jedoch nicht antreffen.

Falls Sie also in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter: 02162/377-0./jk (626)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell