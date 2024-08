Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Einbruch in Wohnwagen - Schmuck und Geld gestohlen

Schwalmtal-Amern (ots)

Schwalmtal-Amern: Einbruch in Wohnwagen - Schmuck und Geld gestohlen In Amern, in der Straße Mühlrather Mühle, wurde am Samstag in der Zeit von 15:15 Uhr bis 16:10 Uhr in einen Wohnwagen eingebrochen. Vermutlich gelangte die unbekannte Person über ein Fenster ins Innere und durchsuchte den gesamten Wohnwagen. Schmuck und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich wurden entwendet. Haben Sie den Einbruch gesehen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (624)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell