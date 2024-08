Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Einbruch in Grundschule

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Schon am Freitag stellte ein Hausmeister der Grundschule in Waldniel einen Einbruch fest. In der Zeit zwischen 13:10 und 14:10 Uhr wurde in die Grundschule in der Straße "Sechs Linden" eingebrochen. Der oder die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Hier wurden insgesamt zwei Schlüssel und ein Transponder entwendet.

Falls Sie Hinweise zu dem Einbruch haben, melden Sie diese bitte der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (623)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell