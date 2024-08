Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 60 PKW und die `Schmökerbude´ beschädigt

Kempen (ots)

Etwa 60 PKW in der Tiefgarage Nansenstr und die Bücherausleihe `Schmökerbude´ wurden durch einen Brand und durch Feuerlöscher beschädigt.

Gegen 04:50 h wollte ein Zeuge seinen PKW aus der Tiefgarage an der Nansenstraße holen. Dabei bemerkte er einen jungen Mann, der auf Höhe der Einfahrt Zeitungen in Brand gesetzt hatte und weitere Zeitungen auf das Feuer legte. Als der Zeuge den jungen Mann, der als etwa 17 bis 20 Jahre alt und 170 -180 cm groß beschrieben wurde und neben einer dunklen Jogginghose ein schwarzes Oberteil und weiße Adidas-Sportschuhe trug, ansprach, flüchtete dieser in Richtung Nansenstraße. Durch das Feuer wurde das Gebäude der Tiefgarage nicht beschädigt. Auch die innerhalb der Tiefgarage abgestellten PKW blieben vom Brand verschont. Der Unbekannte hatte jedoch mehrere Feuerlöscher entleert und hierdurch ca. 60 PKW beschädigt. In unmittelbarer Nähe zur Tiefgarage kam es zeitgleich zu einem weiteren Brand. In einer ehemaligen Telefonzelle am Concordienplatz, in der jetzt die Bücherausleihe `Schmökerbude´ untergebracht ist, hatte ein Unbekannter Bücher in Brand gesetzt. Etwa 20 - 30 Bücher verbrannten. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe kann mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Zusammenhang zum Brand an der Tiefgarage ausgegangen werden. /mikö (620)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell