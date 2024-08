Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Kreisweite Schwimmbadaktion findet großen Anklang

Kreis Viersen (ots)

Die Schwimmbadsaison ist im vollen Gange. Viele Eltern nutzen die Ferien, um dort mit ihren Kindern einen schönen Tag zu verbringen, Teenager treffen sich in Gruppen, Berufstätige suchen nach der Arbeit ein wenig Sommergefühl.

Doch was ist, wenn das eigene Kind bedrängt oder belästigt wird oder einen sexuellen Übergriff erfährt? Oder auch, wenn Ihnen als erwachsener Mensch jemand auf diese Art zu nahe kommt?

In vielen Bädern im Kreis Viersen ist eine Präventionsmaßnahme angelaufen, an der sich auch die Polizei Viersen beteiligt. Immer mehr Bäder schließen sich dieser wichtigen Aktion an: Große, auffällige Plakate, auf denen in Großbuchstaben STOPP steht, werden in den einzelnen Bädern gut sichtbar aufgehängt.

Direkt darauf befinden sich Anweisungen, wie man sich verhalten soll: "Melde dich SOFORT beim Schwimmbadpersonal, wenn du dich bedrängt oder belästigt fühlst. RUFE IM NOTFALL DIE 110!". Auch dem Schwimmbadpersonal wurden Schulungen angeboten, wie man im Ernstfall reagiert und was zu beachten ist. Erste Schulungen haben bereits stattgefunden. Die Polizei freut sich, dass die Aktion auf so großes Interesse gestoßen ist. /jk (618)

