POL-VIE: Zeuginnen und Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Willich-Anrath (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, den 31. Juli, kam es um kurz vor fünf Uhr zu einem tödlichen Unfall am Bahnübergang an der Jakob-Krebs-Straße in Anrath. Laut Zeugenaussagen waren die Schranken geschlossen, als ein 36-Jährige aus Tönisvorst mit seinem Fahrrad an diesen in Fahrtrichtung Brückenstraße vorbeifuhr. Auf dem Bahnübergang wurde er von einem leeren Personenzug tödlich verletzt. Das ...

