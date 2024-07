Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vier verletzte Personen bei Zusammenstoß zwischen zwei Autos

Grefrath (ots)

Heute kam es um 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Mörtelstraße und Wankumer Landstraße in Grefrath. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Nettetal hielt zunächst am Stopp-Schild auf der Mörtelstraße. Anschließend fuhr sie auf die Wankumer Landstraße und nahm einem 63-jährigen Autofahrer aus Grefrath die Vorfahrt. Dieser war zuvor auf der Wankumer Landstraße in Richtung Wankum unterwegs. Durch den Zusammenstoß der Pkw wurden die 18-Jährige sowie ihre gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt. Der Grefrather erlitt ebenso leichte Verletzungen. Seine 61-jährige Beifahrerin wurde hingegen schwer verletzt. Die Unfallörtlichkeit war für ca. zwei Stunden gesperrt. /cb (613)

