POL-K: 240418-1-K Oldtimer gestohlen - Fahndung nach ehemaligem Feuerwehrfahrzeug

In der Nacht zu Mittwoch (17. April) haben Unbekannte ein historisches, ehemaliges Feuerwehrfahrzeug im Stadtteil Ehrenfeld entwendet. Der Besitzer hatte den auffälligen Wagen, einen roten Mercedes-Benz Lastwagen Baujahr 1988, nach eigenen Angaben am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der Helmholtzstraße zwischen Hospeltstraße und Am Kölner Brett geparkt und abgeschlossen. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr war der Laster verschwunden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat den roten Laster mit dem Kennzeichen FR-YH 171 H seit Mittwochmorgen gesehen oder kann Angaben zu dessen Verbleib machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/al)

