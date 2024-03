Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (98/2024) Entwarnung nach Polizeieinsatz an Oberschule in Dransfeld wegen angeblicher Bedrohungslage - Durchsuchung des Objektes ohne Feststellungen abgeschlossen

Göttingen (ots)

Dransfeld, Lange Trift

Montag, 11. März 2024, gegen 07.35 Uhr

DRANSFELD (jk) - Im Zusammenhang mit einem Hinweis auf eine angeblich stattfindende Bedrohungslage war die Polizei am Montagmorgen (11.03.24) seit etwa 07.35 Uhr mit einem Großaufgebot an der Oberschule am Hohen Hagen in Dransfeld (Landkreis Göttingen) im Einsatz.

Nach einer intensiven Absuche des kompletten Gebäudekomplexes durch Einsatzkräfte konnte gegen 09.00 Uhr Entwarnung gegeben werden. Der von einem anonymen Anrufer geschilderte Sachverhalt war erfunden und fand faktisch nicht statt.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen sperrte die Polizei den Bereich um das Schulgebäude. Am nahegelegenen Skaterplatz wurde eine Betreuungsstelle für Eltern eingerichtet.

Insgesamt waren rund 45 Beamtinnen und Beamten der Polizei Göttingen vor Ort im Einsatz.

Die Ermittlungen zum unbekannten Anrufer dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell