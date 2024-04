Polizei Köln

POL-K: 240417-2-K Zeugensuche nach Raub einer Handtasche

Köln (ots)

Am Dienstagvormittag (16. März) hat ein Unbekannter in der Kölner Innenstadt in der Nähe des Hauptbahnhofs einer Seniorin (88) deren Handtasche geraubt. Die Polizei fahndet nach dem etwa 1,60 bis 1,70 Meter großen Verdächtigen und sucht Zeugen, die das Tatgeschehen gegen 9.30 Uhr im Bereich der Einmündung "Am Salzmagazin"/Ursulaplatz beobachtet haben oder Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des flüchtigen Mannes machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach aktuellem Ermittlungstand war die Rentnerin mit ihrem Rollator unterwegs, als ihr der mit einem schwarzen bis dunkelblauem Kapuzenanorak bekleidete Angreifer von hinten auf die Schulter schlug, an ihrer Handtasche zog und mit seiner Beute in Richtung Eintrachtstraße flüchtete. (cs/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell