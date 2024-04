Polizei Köln

POL-K: 240417-1-K/REK EC-Karte gestohlen und betrügerisch eingesetzt - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit einem Foto aus der Überwachungskamera eines Bekleidungsgeschäfts in Frechen (Rhein-Erft-Kreis) von Montag (25.09.2023) fahndet die Kripo Köln nach einem mutmaßlichen Dieb und EC-Karten-Betrüger. Der Gesuchte soll seinerzeit in dem Modeladen an der Europaallee Bargeld aus einer Kasse sowie die Geldbörse eines Angestellten (35) mit dessen Debitkarte aus einem Nebenraum gestohlen haben. Gegen 16 Uhr habe der Verdächtige mit dieser Karte in einem Lebensmittelgeschäft an der Rösrather Straße in Köln Rath/Heumar widerrechtlich bezahlt. Auch dort wurde der Mann von einer Kamera aufgezeichnet.

Das Fahndungsfoto ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/132975

Das Kriminalkommissariat 45 bittet dringend um Zeugenhinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de .(cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell