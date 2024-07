Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Tödlicher Motorradunfall

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Dienstag gegen 18.15 Uhr ist ein 63-jähriger Viersener mit seinem Motorrad tödlich verunglückt.

Der Mann war auf der L475, Waldnieler Straße, unterwegs von Waldniel in Richtung Dülken. Zwischen der Kreuzung mit der Renneper Straße und dem Ortseingang Waldnieler Straße kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme, die von einem VU-Team aus Düsseldorf unterstützt wurde, dauerte bis gegen 20.30 Uhr. So lange war der entsprechende Straßenabschnitt auch gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. /hei (611)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell