POL-VIE: Sonderkontrollen für Kräder - #LEBEN

Viersen-Dülken (ots) - Am Montag gegen 11.30 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Drouvenhof in Dülken gerufen worden. Es brannte in einer Küche. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatte ein Nachbar der betroffenen Familie das Feuer im Bereich des Herds bereits gelöscht. Der 36-Jährige musste allerdings anschließend mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus ...

mehr