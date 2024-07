Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Radfahrunfälle - Zwei leicht verletzte Personen

Kreis Viersen: (ots)

Am Montag kam es zu zwei Unfällen, bei denen Radfahrer verletzt wurden. Der erste Unfall passierte gegen 12:50 Uhr in Willich. Ein 43-Jähriger aus Willich wollte von einem Supermarktparkplatz nach rechts in die Bahnstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 10-Jährigen aus Meerbusch, der mit seinem Fahrrad den Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der 10-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Der zweite Unfall ereignete sich am Montag gegen 15 Uhr in der Breyeller Straße in Lobberich. Eine 80-Jährige aus Breyell fuhr mit ihrem Auto vom Fenland-Ring in Richtung Innenstadt in den Kreisverkehr ein. Ein 26-Jähriger aus Düsseldorf fuhr ebenfalls mit seinem Rennrad im besagten Kreisverkehr. Die 80-Jährige nahm dem Rennradfahrer die Vorfahrt, wodurch es zum Zusammenstoß kam, bei dem der 26-Jährige leicht verletzt wurde. /jk (607)

