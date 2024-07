Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Diebstahl eines Autos - Polizei fasst Täter

Viersen-Dülken: (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem versuchten Pkw Diebstahl auf einem Parkplatz auf der Brabanter Straße in Dülken. Dort versuchten zwei Männer einen Wagen zu stehlen oder Teile des Wagens zu entwenden. Bereits am späten Samstagabend wurden Zeugen auf ein lautes Geräusch aufmerksam, die Täter flüchteten zunächst, kehrten gegen 0 Uhr jedoch wieder zurück und versuchten den Pkw aufzubrechen. Zeugen wurden erneut aufmerksam und verständigten die Polizei. Diese konnte die Beschuldigten gegen 00:15 Uhr am Tatort überraschen. Bei den Tätern fanden die Einsatzkräfte diverse Werkzeuge, eine Schlüsselkarte und ein Kartenlesegerät, Autobatterien und polnische Kennzeichen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 36-Jährigen einen Wert von 0,6 Promille und bei dem 40-Jährigen einen Wert von 1,54 Promille. Die Polizei nahm die beiden Männer zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. /jk (604)

