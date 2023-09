Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Wassermotorrad im Wert von 9.500 Euro vom Schweriner See entwendet

Schwerin (ots)

Am heutigen Abend bemerkte der Eigentümer eines Wassermotorrades den Diebstahl seines Fahrzeuges. Das weiß-grüne Wassermotorrad der Marke Sea-Doo befand sich auf einer Jetski-Plattform am Steg im Langen Graben in Schwerin Wickendorf und war zur Tatzeit mit einem Schloss gesichert. Im Zeitraum vom 07.09.2023 um 14:00 Uhr bis zum heutigen Abend gegen 18:00 Uhr durchtrennten unbekannte Täter die Sicherung des Fahrzeuges und entwendeten das 9.500 Euro teure Wassermotorrad. Die Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin nahm eine Strafanzeige auf und setzte das Wasserfahrzeug in polizeiliche Fahndung. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die WSPI Schwerin (Tel. 0385555760) und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Annika Wegener, PHKin

