POL-VIE: Schwerpunkteinsatz zur Überwachung des Ferienverkehrs

Willich-Schiefbahn (ots) - Am Sonntag gegen 8.50 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand an der Joseph-Haydn-Straße in Schiefbahn gerufen worden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, allerdings verendeten Vögel in einem Käfig. Der betroffene Mieter, ein 47-Jähriger, wurde mit Verdacht auf eine Rauchgas-Intoxikation und mit Hautverletzungen ...

mehr