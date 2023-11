POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Drogen bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Bonn (ots) - Der Staatsschutz der Bonner Polizei hat nach einem Vorfall in einer Straßenbahn der Linie 62 am vergangenen Dienstag (14.11.2023) die Ermittlungen gegen einen bislang unbekannten Mann aufgenommen. Er soll gegen 11:00 Uhr mindestens vier Frauen und einen Mann in der Bahn während der Fahrt vom Bonner Hauptbahnhof in Richtung Beuel rassistisch beleidigt ...

