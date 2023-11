Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 28-jährige Frau beleidigt und bedroht - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Der Staatsschutz der Bonner Polizei hat nach einem Vorfall in einer Straßenbahn der Linie 62 am vergangenen Dienstag (14.11.2023) die Ermittlungen gegen einen bislang unbekannten Mann aufgenommen. Er soll gegen 11:00 Uhr mindestens vier Frauen und einen Mann in der Bahn während der Fahrt vom Bonner Hauptbahnhof in Richtung Beuel rassistisch beleidigt haben. Eine 28-jährige Frau, die neben der Beleidigung auch von dem Unbekannten bedroht wurde, erstattete Strafanzeige.

Der Tatverdächtige, der die Bahn am Konrad-Adenauer-Platz verließ, wird von Zeugen wie folgend beschrieben:

Etwa 55 Jahre alt - ca. 1,80-1,85 m groß - ungepflegte Erscheinung - dunkelblondes, sehr kurzes Haar - kurzer Vollbart - auffällig errötetes Gesicht - helle Hautfarbe - tiefere Stimme - bekleidet mit Bomberjacke und lockerer Kordhose, beides abgetragen.

Die Ermittler des Staatsschutzes bitten um weitere Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt bzw. zu dem Tatverdächtigen und suchen weitere Zeugen sowie die Geschädigten, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de entgegen genommen.

