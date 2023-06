POL-EL: Messingen - 74-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Ersatzakku des verunfallten Pedelecs löste anschließend noch einen Einsatz der Feuerwehr aus

Emlichheim (ots) - Am Freitag gegen 12.00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannte Zeugen haben gesehen, wie ein Bus, der in Fahrtrichtung Ringer Straße fuhr, den linken Außenspiegel eines geparkten schwarzen VW Passat touchiert haben soll. Die Zeugen hinterließen einen Zettel auf Niederländisch am beschädigten Pkw. Der Busfahrer entfernte sich, ohne sich um den ...

